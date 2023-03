Ultime Notizie – Naufragio migranti, morta giocatrice hockey Pakistan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra le vittime del terribile Naufragio di Cutro c’è anche una giovane giocatrice di hockey pachistana. Ne danno notizia i media di Islamabad, secondo cui Shahida Raza, 27 anni, originaria di Quetta, aveva giocato a hockey per il Pakistan a livello internazionale e a calcio a livello nazionale, con il Balochistan United. Fonti vicine alla sua famiglia hanno raccontato che la ragazza stava attraversando un periodo difficile, dopo aver divorziato ed essere rimasta sola a crescere la figlia, che non era con lei sul barcone partito dalla Turchia. Per questo aveva deciso di lasciare il Pakistan per tentare una nuova vita in Europa. Shahida, che le persone a lei più vicine chiamavano Chintu, è stata ricordata dalla Federazione pachistana di hockey in un comunicato, che ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra le vittime del terribiledi Cutro c’è anche una giovanedipachistana. Ne danno notizia i media di Islamabad, secondo cui Shahida Raza, 27 anni, originaria di Quetta, aveva giocato aper ila livello internazionale e a calcio a livello nazionale, con il Balochistan United. Fonti vicine alla sua famiglia hanno raccontato che la ragazza stava attraversando un periodo difficile, dopo aver divorziato ed essere rimasta sola a crescere la figlia, che non era con lei sul barcone partito dalla Turchia. Per questo aveva deciso di lasciare ilper tentare una nuova vita in Europa. Shahida, che le persone a lei più vicine chiamavano Chintu, è stata ricordata dalla Federazione pachistana diin un comunicato, che ha ...

