Ultime Notizie – Naufragio migranti | il sarcasmo del gip | “Italia scopre viaggi esotici…”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “In attesa dell’atteso ed osannato turismo crocieristico, l’per alcuni giornialtri esoticialla volta di Crotone e dintorni”. Inizia così, con queste frasi irrituali, l’ordinanza emessa poco fa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone Michele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti deldi Crotone, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano. “Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all’ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già martoriata Siria) che regalerà ai loro traffici ulteriori miriadi di disperati, disperati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Le #news più importanti finora pubblicate sul nostro amato AC Milan ???? - laboescapes : RT @GrSociale: ?? È online una nuova edizione del notiziario #Grs: ecco le ultime notizie sul sociale #1marzo ? ??'???????????????? ??????????????????: http… - redazionerumors : Al Grande Fratello Vip sembra che la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sia finalmente terminata e a confe… - ValeryMell1 : RT @alanfriedmanit: Il nuovo film documentario che svela i segreti della moda italiana ?@ELLEmagazine? - MiriamAnnaRoss2 : RT @TeaTeaser: ULTIME NOTIZIE - Enorme incendio nell'impianto di riciclaggio di Xalostoc a Ecatepeque de Morelos, in Messico. Forse sarò '… -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...'Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini ma ...

Guerra Ucraina, ultime notizie: esplosioni in Crimea. Mosca: "Bloccato attacco con droni" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA - Dopo la vittoria di lunedì sera contro la Sampdoria, la Lazio di Maurizio Sarri ha già iniziato a preparare la gara di venerdì contro il Napoli. Per la trasferta sul campo dei primi della ...Frederic Vasseur, nuovo team principal di Maranello, è pronto a dirigere la Ferrari dal muretto in Bahrain per la prima gara del mondiale di Formula 1 2023 La 74° stagione della storia della Formula 1 ...