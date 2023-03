Ultime Notizie – Mulè: “Fondamentale diffondere la cultura della sicurezza informatica” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Una delle principali sfide che deve affrontare oggi il comparto della cybersicurezza in Italia è quella di avere il coraggio di continuare nella ricerca, arrivando ad individuare i limiti della sicurezza e preparando una resilienza che sia efficace”. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, in occasione della prima delle due giornata di “CyberSec2023 – nuovi domìni, guerre ibride e cooperazione”, la conferenza internazionale del quotidiano online Cybersecurity Italia, giunta alla sua seconda edizione, che si svolge a Roma l’1 e il 2 marzo nella suggestiva cornice della ‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a. “Le aziende italiane sono dotate di reparti di ricerca e sviluppo all’avanguardia a livello ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Una delle principali sfide che deve affrontare oggi il compartocyberin Italia è quella di avere il coraggio di continuare nella ricerca, arrivando ad individuare i limitie preparando una resilienza che sia efficace”. Lo ha detto Giorgio, vicepresidenteCamera dei Deputati, in occasioneprima delle due giornata di “CyberSec2023 – nuovi domìni, guerre ibride e cooperazione”, la conferenza internazionale del quotidiano online Cybersecurity Italia, giunta alla sua seconda edizione, che si svolge a Roma l’1 e il 2 marzo nella suggestiva cornice‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a. “Le aziende italiane sono dotate di reparti di ricerca e sviluppo all’avanguardia a livello ...

