Ultime Notizie – Morte Kobe Bryant | alla famiglia 29 milioni di risarcimento per foto shock

La causa intentata da Vanessa Bryant, moglie di Kobe e mamma di Gianna Bryant, contro chi aveva diffuso le foto dei loro cadaveri Si chiude con un accordo da 28.85 milioni di dollari di risarcimento la causa intentata da Vanessa Bryant, moglie di Kobe e mamma di Gianna Bryant (entrambi scomparsi tragicamente nel gennaio 2020 a seguito di un incidente in elicottero), contro chi aveva diffuso nelle ore successive alla Morte dei propri congiunti le foto dei loro cadaveri. Scatti che furono diffusi soprattutto tra gli impiegati dei pompieri e della polizia locale di Los Angeles, con immagini che li ritraevano consultare le foto durante ricevimenti e banchetti e in un ...

