Ultime Notizie – MasterChef 12, domani la finale: chi è in gara per la vittoria (Di mercoledì 1 marzo 2023) ‘MasterChef Italia’ arriva alla sfida finale. Quattro gli aspiranti chef che domani su Sky e in streaming su Now sfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef italiano: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello tecnico, che ha visto all’opera una Masterclass piena di talento e determinazione. Antonio Gargiulo detto ‘Bubu’, studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, racconta che MasterChef Italia rappresenta l’occasione per dimostrare ai suoi genitori che la cucina per lui non è un semplice hobby ma la via per trasformare il suo sogno in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) ‘Italia’ arriva alla sfida. Quattro gli aspiranti chef chesu Sky e in streaming su Now sfodereranno tutto il loro talento per conquistare il titolo di dodicesimoitaliano: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di una cavalcata esaltante e appassionante, con sfide di altissimo livello tecnico, che ha visto all’opera una Masterclass piena di talento e determinazione. Antonio Gargiulo detto ‘Bubu’, studente di 19 anni, nato a Vico Equense e cresciuto a Cagliari, racconta cheItalia rappresenta l’occasione per dimostrare ai suoi genitori che la cucina per lui non è un semplice hobby ma la via per trasformare il suo sogno in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : Comandini segretario Pd in pectore, ultime verifiche su voti. Esito in bilico con partito spaccato in due #ANSA - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Comandini segretario Pd in pectore, ultime verifiche su voti - Sardegna - Leggi tutto --> - LaCnews24 : Verso Cosenza-Reggina: le ultime notizie e le probabili formazioni in campo stasera - corgiallorosso : #RomaJuventus a #Maresca: l’ultima vittoria nel 2020. Al VAR Aureliano - TuttoASRoma : ROMA-JUVENTUS Arbitra Maresca -