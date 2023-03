Ultime Notizie – Mantovano, ‘coniugare evoluzione tecnologica e protezione da attacchi’ (Di mercoledì 1 marzo 2023) “La penetrazione sempre più capillare delle tecnologie all’interno della vita dei cittadini, dei processi produttivi nazionali, dell’erogazione dei servizi essenziali, nonché dell’operatività delle pubbliche amministrazioni e degli ingranaggi più delicati che muovono il nostro Stato, pone tutti noi – oggi più che mai – di fronte all’esigenza di coniugare la necessità di continuare sulla strada dell’evoluzione tecnologica con quella di proteggere anche dagli attacchi cyber i nostri asset nazionali più pregiati, la nostra competitività economica, i nostri valori democratici e la nostra sicurezza nazionale”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano in una lettera inviata in occasione di “CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “La penetrazione sempre più capillare delle tecnologie all’interno della vita dei cittadini, dei processi produttivi nazionali, dell’erogazione dei servizi essenziali, nonché dell’operatività delle pubbliche amministrazioni e degli ingranaggi più delicati che muovono il nostro Stato, pone tutti noi – oggi più che mai – di fronte all’esigenza di coniugare la necessità di continuare sulla strada dell’con quella di proteggere anche dagli attacchi cyber i nostri asset nazionali più pregiati, la nostra competitività economica, i nostri valori democratici e la nostra sicurezza nazionale”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica Alfredoin una lettera inviata in occasione di “CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaAbbina2 : Ragazzi a me nn mi escono le ultime notizie sull hastag oriele - qnazionale : Guerra Ucraina, ultime notizie: esplosioni nella notte in Crimea - ViViCentro : La meno favorita dai pronostici, la Ellen Schlein, vince le primarie nel PD. Di misura, ma vince. Sportivamente il… - VesuvioLive : Stasera Mare Fuori in TV: l’addio straziante a Gaetano e un clamoroso colpo di scena - hardcoatings : Solovyev attacca gli italiani, alleati dell'Ucraina: «Chissà se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei ru… -