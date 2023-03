Ultime Notizie – Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre inchiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura Federale della Figc, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto uomo: Marco Serra. Mourinho è stato espulso dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto con Serra. Al termine della gara l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) LaFederale della, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma Josénel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto uomo: Marcoè stato espulso dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto con. Al termine della gara l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefaniaAbbina2 : Ragazzi a me nn mi escono le ultime notizie sull hastag oriele - qnazionale : Guerra Ucraina, ultime notizie: esplosioni nella notte in Crimea - ViViCentro : La meno favorita dai pronostici, la Ellen Schlein, vince le primarie nel PD. Di misura, ma vince. Sportivamente il… - VesuvioLive : Stasera Mare Fuori in TV: l’addio straziante a Gaetano e un clamoroso colpo di scena - hardcoatings : Solovyev attacca gli italiani, alleati dell'Ucraina: «Chissà se a Milano si ricordano come baciavano le mani dei ru… -