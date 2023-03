Ultime Notizie – Kenya, morta turista italiana ferita in incendio resort di Watamu (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ morta questa mattina all’ospedale Aga Khan di Mombasa Michela Boldrini, la turista italiana di 39 anni di Sarnico, in provincia di Bergamo. Lo riporta MalindiKenya.net, il portale degli italiani in Kenya. La donna da una settimana era ricoverata a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio del resort italiano Barracuda Inn di Watamu, avvenuto martedì scorso mentre erano ospitati 180 turisti. La vittima era in vacanza insieme al cugino Mattia Ghilardi, originario della Valtellina, e sarebbe dovuta partire il giorno dopo l’incendio. E’ stato lui a raccontare a malindiKenya.net che insieme alla cugina, invece di scappare dall’hotel, aveva provato a rientrare in camera per recuperare i documenti di viaggio e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’questa mattina all’ospedale Aga Khan di Mombasa Michela Boldrini, ladi 39 anni di Sarnico, in provincia di Bergamo. Lo riporta Malindi.net, il portale degli italiani in. La donna da una settimana era ricoverata a causa delle gravi ustioni riportate nell’delitaliano Barracuda Inn di, avvenuto martedì scorso mentre erano ospitati 180 turisti. La vittima era in vacanza insieme al cugino Mattia Ghilardi, originario della Valtellina, e sarebbe dovuta partire il giorno dopo l’. E’ stato lui a raccontare a malindi.net che insieme alla cugina, invece di scappare dall’hotel, aveva provato a rientrare in camera per recuperare i documenti di viaggio e ...

