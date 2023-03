Ultime Notizie – Italia-India | domani Meloni da Modi | accordo su difesa per rilancio rapporti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Prima Nuova Delhi, per rilanciare ibilaterali con l’dopo quasi un decennio di gelo dovuto (soprattutto) al caso marò; poi Abu Dhabi, per ricucire con un altro partner strategico, gli Emirati Arabi, dopo gli strascichi della vicenda Al-Etihad. Sarà una trasferta impegnativa quella di Giorgia, attesanella capitalena e il 3 marzo nel Golfo Perisco per una serie di importanti incontri. I riflettori sono puntati in primo luogo sul bilaterale con il premierno Narendra. L’arrivo della premier a Nuova Delhi è previsto alle 9.20 locali del 2 marzo (3.50ne), mentre nel centro della città è già possibile vedere i primi cartelloni di benvenuto per, insieme ai ...