Ultime Notizie – Incidente a Roma | investito da auto sul lungotevere | muore 40enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 marzo 2023)mortale sulMaresciallo Diaz, all’altezza del Ponte della Musica, a. Uno straniero di 40 anni è statoe ucciso, verso le 2.30 della notte, da un’Audi A1 guidata da un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale e indagini sono in corso sull’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione