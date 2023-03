Ultime Notizie – Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante protesta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 marzo 2023)è statamentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in, perre contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione