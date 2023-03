Ultime Notizie – Gli cafisti restano in carcere, il sarcasmo del gip (Di mercoledì 1 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Parla sarcasticamente di “turismo croceristico” e di “viaggi esotici”, poi ricorda che i trafficanti di esseri umani “non sono quattro amici al bar” ma fanno parte “di una vera e propria organizzazione”. Tra sarcasmo e provocazione, il gip del Tribunale di Crotone Michele Ciociola ha scritto le 47 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con cui conferma il carcere per i due scafisti arrestati domenica dopo il naufragio sulle coste di Cutro, nel crotonese, costato la vita ad almeno 68 persone, mentre decine sono ancora i dispersi. Ma il gip ricorda anche che chi è morto è stato “vittima di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non alla mercé di disperati viaggi della speranza”. Ma cosa scrive il gip nell’ordinanza a carico di Sami Fuat, turco di 50 anni e Khalid Arslan, 25enne ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Parla sarcasticamente di “turismo croceristico” e di “viaggi esotici”, poi ricorda che i trafficanti di esseri umani “non sono quattro amici al bar” ma fanno parte “di una vera e propria organizzazione”. Trae provocazione, il gip del Tribunale di Crotone Michele Ciociola ha scritto le 47 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con cui conferma ilper i due sarrestati domenica dopo il naufragio sulle coste di Cutro, nel crotonese, costato la vita ad almeno 68 persone, mentre decine sono ancora i dispersi. Ma il gip ricorda anche che chi è morto è stato “vittima di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non alla mercé di disperati viaggi della speranza”. Ma cosa scrive il gip nell’ordinanza a carico di Sami Fuat, turco di 50 anni e Khalid Arslan, 25enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoDaria : ??? #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago [… - DomedaSun : RT @GiuseppePrada1: Ucraina ultime notizie. Mosca, bloccato attacco di droni in Crimea. Kiev, nel mar Nero 5 portamissili russe @sole24ore… - Truemilanista21 : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - intheclouds_25 : In #Italia noi #giovani, non contiamo nulla. E le ultime tragiche notizie di #suicidi collegati allo #studio o stra… - Ste_Gualdoni : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago -