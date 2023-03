Ultime Notizie – Elezioni comunali, ok Senato a ddl su quorum al 40% (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Senato ha votato con 125 voti a favore il ddl sul quorum per la validità delle Elezioni comunali, licenziato in mattinata dalla prima Commissione con mandato alla relatrice, Simonetta Spelgatti, a riferirne in Aula senza modificazioni. Il testo approvato abbassa il quorum dal 50 al 40%. Al ddl era stato proposto un emendamento di stop al ballottaggio, per iniziativa dei Senatori Adriano Paroli (Fi), Marco Lisei (Fdi) e Paolo Tosato (Lega), poi ritirato tra le proteste dell’opposizione. La norma puntava a modificare l’elezione dei sindaci nei Comuni con più di 15 mila abitanti, portando alla cancellazione del ballottaggio anche in città come Roma, Milano o Napoli. “Noi siamo favorevoli al provvedimento che riguarda le Elezioni nei piccoli comuni, ma intorno a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha votato con 125 voti a favore il ddl sulper la validità delle, licenziato in mattinata dalla prima Commissione con mandato alla relatrice, Simonetta Spelgatti, a riferirne in Aula senza modificazioni. Il testo approvato abbassa ildal 50 al 40%. Al ddl era stato proposto un emendamento di stop al ballottaggio, per iniziativa deiri Adriano Paroli (Fi), Marco Lisei (Fdi) e Paolo Tosato (Lega), poi ritirato tra le proteste dell’opposizione. La norma puntava a modificare l’elezione dei sindaci nei Comuni con più di 15 mila abitanti, portando alla cancellazione del ballottaggio anche in città come Roma, Milano o Napoli. “Noi siamo favorevoli al provvedimento che riguarda lenei piccoli comuni, ma intorno a ...

