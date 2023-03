Ultime Notizie – Daniele Scardina, “condizioni gravi ma stabili” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono gravi ma stabili le condizioni di Daniele Scardina. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sonomaledi. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

