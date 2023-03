Ultime Notizie – Covid Italia, report Fiaso: ricoveri di nuovo in calo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo un lieve rialzo torna a registrare il segno meno la curva dei ricoveri Covid in Italia: -5,8% il dato dell’ultima settimana. Ancora stabili le terapie intensive. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere del 28 febbraio 2023. Più evidente il calo dei ricoveri ‘per Covid’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -12% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 36% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un’età media di 75 anni, per il 20% non sono vaccinati e al 95% soffrono di altre patologie, evidenzia il report. Stabili i ricoveri ‘con Covid’, ovvero pazienti arrivati in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo un lieve rialzo torna a registrare il segno meno la curva deiin: -5,8% il dato dell’ultima settimana. Ancora stabili le terapie intensive. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere del 28 febbraio 2023. Più evidente ildei‘per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -12% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 36% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un’età media di 75 anni, per il 20% non sono vaccinati e al 95% soffrono di altre patologie, evidenzia il. Stabili i‘con’, ovvero pazienti arrivati in ...

