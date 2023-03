Ultime Notizie – Covid Bergamo, Speranza: “Sereno, ho piena fiducia in magistratura” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampa Notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto Sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre nella magistratura”. Così l’ex ministro della Salute Roberto Speranza interpellato dall’Adnkronos sull’inchiesta a Bergamo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampariguardanti l’inchiesta di. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono moltoe sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Hocome sempre nella”. Così l’ex ministro della Salute Robertointerpellato dall’Adnkronos sull’inchiesta a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

