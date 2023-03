Ultime Notizie – Covid Bergamo, Gallera: “Massima collaborazione con magistratura” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non ho ancora ricevuto alcun atto ufficiale. Ma sono sereno e garantirò, come ho sempre fatto, la Massima collaborazione alla magistratura”. Lo afferma l’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando l’inchiesta della procura di Bergamo. “Abbiamo affrontato il Covid a mani nude e, sulla base delle pochissime informazioni delle quali potevamo disporre, abbiamo messo in campo le decisioni più opportune per affrontare l’emergenza”, rivendica Gallera, che ribadisce: “Ho sempre garantito ogni forma di collaborazione con la Procura di Bergamo come persona informata sui fatti, e continuerò a farlo”. “Come afferma la stessa Procura, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari non è un atto di accusa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non ho ancora ricevuto alcun atto ufficiale. Ma sono sereno e garantirò, come ho sempre fatto, laalla”. Lo afferma l’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio, commentando l’inchiesta della procura di. “Abbiamo affrontato ila mani nude e, sulla base delle pochissime informazioni delle quali potevamo disporre, abbiamo messo in campo le decisioni più opportune per affrontare l’emergenza”, rivendica, che ribadisce: “Ho sempre garantito ogni forma dicon la Procura dicome persona informata sui fatti, e continuerò a farlo”. “Come afferma la stessa Procura, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari non è un atto di accusa ...

