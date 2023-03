Ultime Notizie – Covid Bergamo, Conte: “Indagato? Tranquillo di fronte a Paese e cittadini” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampa Notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono Tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente M5S ed ex premier Giuseppe Conte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Apprendo dalle agenzie di stampariguardanti l’inchiesta di. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sonodiale aiitaliani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente M5S ed ex premier Giuseppe. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

