Ultime Notizie – Covid Bergamo, chiusa inchiesta: tra indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera (Di mercoledì 1 marzo 2023) La procura di Bergamo ha chiuso l'indagine sul Covid. Tra i diciannove indagati anche l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore lombardo Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per diversi reati: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Per l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza si prepara la trasmissione degli atti al Tribunale dei ministri. Quando un ministro è indagato, la materia è infatti disciplinata direttamente dall'articolo 96 della Costituzione e competente a giudicare in tema è il tribunale dei ministri. Tra gli indagati anche ...

