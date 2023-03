Ultime Notizie – Cospito, la lettera: “Pronto a morire per far conoscere il 41 bis” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Oggi sono Pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis”. Così Alfredo Cospito in un passaggio di una lettera, letta durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico in sciopero della fame, e il professor Luigi Manconi. “Settecentocinquanta persone lo subiscono senza fiatare” aggiunge. “Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche: mi era permesso di leggere quello che volevo, di evolvere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Oggi sonoper faral mondo cosa è veramente il 41 bis”. Così Alfredoin un passaggio di una, letta durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico in sciopero della fame, e il professor Luigi Manconi. “Settecentocinquanta persone lo subiscono senza fiatare” aggiunge. “Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche: mi era permesso di leggere quello che volevo, di evolvere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloBricco : RT @lauranaka: #Stellantis tra i titoli top di Piazza Affari, +4% con upgrade post conti. C'è chi dice 'Accumulate'. AD Tavares : 'Siamo la… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca, bloccato massiccio attacco di droni in #Crimea. ???? #Finlandia: parlamento approv… - RedazioneDedalo : Trapani – Aeroporto di Birgi in crescita per numero di passeggeri - PianetaMilan : #Milan, #Cardinale ha fatto un sopralluogo a La Maura: ecco il suo piano #SempreMilan - TuttoASRoma : L’ARBITRO Maresca, 13ª direzione con la Roma: le ultima 3 da incubo -