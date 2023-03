Ultime Notizie – Baldoni, ‘alzare livello resilienza, è interconnesso a prosperità Paese’ (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Siamo tutti insieme nella stessa barca e dobbiamo cercare di alzare il livello di resilienza, interconnesso alla nostra prosperità, come Paese, nel futuro”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto Baldoni, intervenuto a “CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione”, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia. Baldoni ha ricordato da dove si è partiti: “Avevamo davanti una montagna da scalare e non erano scritte da nessuna parte le regole da seguire”. Facendo riferimento alle norme in materia, Baldoni ha sottolineato: “Dobbiamo sfruttare il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la riorganizzazione dell’architettura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Siamo tutti insieme nella stessa barca e dobbiamo cercare di alzare ildialla nostra, come Paese, nel futuro”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Roberto, intervenuto a “CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione”, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia.ha ricordato da dove si è partiti: “Avevamo davanti una montagna da scalare e non erano scritte da nessuna parte le regole da seguire”. Facendo riferimento alle norme in materia,ha sottolineato: “Dobbiamo sfruttare il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la riorganizzazione dell’architettura ...

