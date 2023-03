Ultime Notizie – Ascolti tv, vince ‘Buongiorno Mamma’ su Canale 5 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La fiction ‘Buongiorno Mamma 2’, su Canale 5, è stato il programma più seguito della prima serata tv di martedì, con 3.109.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, l’esordio della serie ‘Sei Donne – Il Mistero di Leila’ su Rai1, con 2.776.000 spettatori e il 15%. In terza posizione, testa a testa tra le ‘Le Iene’ su Italia 1 (1.214.000 spettatori, share 8.8%) e ‘diMartedì’ su La7 (1.283.000 spettatori, share 7.4%). A seguire, ‘CartaBianca’ su Rai3, con 996.000 spettatori e il 5.9% di share. E ‘Belve’, che alla seconda puntata nel prime time di Rai2, ha ottenuto 814.000 spettatori e il 4.5% di share, in linea con la puntata di esordio (che il 21 febbraio aveva ottenuto 839.000 spettatori e il 4.5% di share). Tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (772.000 spettatori, share 5.3%), ‘Prometheus’ sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) La fictionMamma 2’, su5, è stato il programma più seguito della prima serata tv di martedì, con 3.109.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, l’esordio della serie ‘Sei Donne – Il Mistero di Leila’ su Rai1, con 2.776.000 spettatori e il 15%. In terza posizione, testa a testa tra le ‘Le Iene’ su Italia 1 (1.214.000 spettatori, share 8.8%) e ‘diMartedì’ su La7 (1.283.000 spettatori, share 7.4%). A seguire, ‘CartaBianca’ su Rai3, con 996.000 spettatori e il 5.9% di share. E ‘Belve’, che alla seconda puntata nel prime time di Rai2, ha ottenuto 814.000 spettatori e il 4.5% di share, in linea con la puntata di esordio (che il 21 febbraio aveva ottenuto 839.000 spettatori e il 4.5% di share). Tra gli altridi prime time: ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (772.000 spettatori, share 5.3%), ‘Prometheus’ sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Rosso a Mourinho, la Procura apre un’inchiesta sulle frasi di Serra - CorriereCitta : ”Venga a guarire a Lourdes”, entra in casa e le svuota la cassaforte - occhio_notizie : ?? Precipita con il tir in autostrada e muore, doppia perizia per la tragedia sull'A1. Angelo aveva solo 55 anni er… - corgiallorosso : #Roma, ipotesi #Soyuncu per rinforzare la difesa: il turco andrà a scadenza a giugno - CorriereCitta : Roma, si accascia mentre ristruttura un appartamento: morto 39enne -

Daniele Scardina come sta Condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento: cosa sappiamo lotta per la vita. Il pugile milanese è in gravi condizioni dopo un malore avvertito dopo l'allenamento: il 30enne ricoverato all'Humanitas di Rozzano è stabile dopo l'intervento di ieri. Il pugile, ... Siria: rogo tra le tende di terremotati, morti 2 bambini Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i due bambini sono morti nelle ultime ore in un ospedale al confine tra Turchia e Siria, nella zona devastata dal ... Giulia Belmonte: la frase sulle figlie scatena una bufera Nelle ultime ore la fidanzata del cantante si è confessata con i fan e ha svelato che lei e il suo compagno dormirebbero sempre con le due bambine nel loro lettone. La questione ha sollevato un ... lotta per la vita. Il pugile milanese è in gravi condizioni dopo un malore avvertito dopo l'allenamento: il 30enne ricoverato all'Humanitas di Rozzano è stabile dopo l'intervento di ieri. Il pugile, ...Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i due bambini sono morti nelleore in un ospedale al confine tra Turchia e Siria, nella zona devastata dal ...Nelleore la fidanzata del cantante si è confessata con i fan e ha svelato che lei e il suo compagno dormirebbero sempre con le due bambine nel loro lettone. La questione ha sollevato un ... Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it Naufragio Crotone: Zuppi, individuare omissioni e responsabilità tragedie Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie ... Cagliari Genoa, Barreca parte avanti nel ballottagio sulla fascia Quest’oggi L’Unione Sarda si è soffermata su alcuni dei ballottaggi sui quali mister Claudio Ranieri deve ancora sciogliere le proprie riserve, una su tutte quella riguardante il ruolo di terzino ... Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo ripartire dal dolore e da questo deve scaturire una determinazione rinnovata capace di vedere le responsabilità e anche le omissioni che possono favorire tragedie ...Quest’oggi L’Unione Sarda si è soffermata su alcuni dei ballottaggi sui quali mister Claudio Ranieri deve ancora sciogliere le proprie riserve, una su tutte quella riguardante il ruolo di terzino ...