Ultime Notizie – Agricoltura, Ismea: "Nel 2022 produzione in calo e costi alle stelle" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Siccità, produzione in calo e costi alle stelle. Sono queste le criticità con cui ha dovuto fare i conti l'Agricoltura italiana nel 2022, ma che trovano come contropartita quantomeno un livello dei prezzi maggiormente remunerativo rispetto al passato, specialmente nel comparto zootecnico. E' quanto emerge dal report Agrimercati di Ismea, relativo al quarto trimestre del 2022 traccia il bilancio di un anno complesso, dove alle tensioni dei prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti energetici si sono sommati gli effetti della prolungata siccità estiva che ha pesantemente influito sui raccolti di molte coltivazioni. Complessivamente, nell'anno appena trascorso, la produzione agricola si è ...

