Ultime Notizie – Accordo Camurus-Molteni per trattamento dipendenza da oppioidi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Camurus e Molteni hanno concordato i termini per la distribuzione e la vendita in Italia di Buvidal*, farmaco a base di buprenorfina a rilascio prolungato per il trattamento della dipendenza da oppioidi. Lo annunciano le due società in una nota congiunta e diffusa oggi. La svedese Camurus, proprietaria della tecnologia FluidCrystal* e di Buvidal* – spiegano le aziende – è leader nello sviluppo di sistemi avanzati di somministrazione di farmaci e di prodotti medicinali innovativi a lunga durata d'azione, dedicati a migliorare significativamente la vita delle persone affette da malattie gravi e croniche. L'italiana Molteni, realtà di riferimento nel settore dei trattamenti con oppioidi in Europa, è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di ...

