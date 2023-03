Ufo nei cieli di Fiumicino | due sfere “sospese” all’orizzonte sul mare

(Di mercoledì 1 marzo 2023)– Mistero neidi. Verso le ore 19 è stato segnalato il primo avvistamento. Dueluminose fluttuavano, sopra il. Non un aereo di passaggio, né qualcosa che si allontanava, ma due luci fisse, che non potevano essere ricondotte a stelle, sia per la loro lucentezza e sia per il fatto che l’intensità della luce aumentava e diminuiva nel corso dei minuti. Dueferme, fisse ad altezza angolo acuto 20 gradi circa verso ponente. Poi sparite verso le 19,25. Ufo sicuramente, nel senso di oggetti volanti non identificati, non certo alieni. Ma il mistero resta, e anche la curiosità di chi l’ha viste… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Procedererifugi immediatamente'. L'allerta della sirena suona attraverso la radio e la tv. ...ha smesso di accettare aerei per l'atterraggio dopo che un oggetto volante non identificato (, ndr.)...Difatti quest'ultima pare sia rimasta pietrificata dal terrore nel vederecieli questo oggetto volante non identificato: Questosembra che in un secondo momento sia volato sopra le loro teste ...Non è la prima volta che l'attore parla di questo avvistamento, ma questa volta è entratodettagli facendo anche battute sugli alieni presenti sulla Terra, come Berlusconi. Massimo Boldi e l'...

Da Varcaturo a Licola passando per il molo Caligoliano, in tanti con lo sguardo rivolto verso l’alto parlano di “Ufo”. In realtà si tratta di ... Venere è sempre nei pressi della zona del tramonto. Ed ...Massimo Boldi ha raccontato di aver visto un Ufo con Barbara D'Urso: gli alieni sono tra noi ed uno è Berlusconi.