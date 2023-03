UE e UK stanno cercando di combattere la pedopornografia agendo digitalmente sulle persone vulnerabili (Di mercoledì 1 marzo 2023) Germania, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica d’Irlanda e Regno Unito. Sono questi i Paesi che sono stati selezionati per la fase di test dell’app Salus, sviluppata all’interno del Protech Project (finanziato dall’Unione Europea, con la partecipazione anche di alcune organizzazioni del Regno Unito), per provare a dare un contributo alla lotta contro la pedopornografia online. L’obiettivo dell’applicazione è quello di sovvertire completamente il criterio di azione: la principale direttrice dell’intervento, infatti, riguarda non tanto il contenuto sessualmente esplicito in sé, quanto la persona potenzialmente vulnerabile a quel tipo di contenuto. È un tentativo istituzionale, ancora tutto da implementare e ancora tutto da scoprire che, tuttavia, potrà contare su un investimento da quasi due milioni di euro. LEGGI ANCHE > Cos’è Take it down, la nuova piattaforma (con il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Germania, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica d’Irlanda e Regno Unito. Sono questi i Paesi che sono stati selezionati per la fase di test dell’app Salus, sviluppata all’interno del Protech Project (finanziato dall’Unione Europea, con la partecipazione anche di alcune organizzazioni del Regno Unito), per provare a dare un contributo alla lotta contro laonline. L’obiettivo dell’applicazione è quello di sovvertire completamente il criterio di azione: la principale direttrice dell’intervento, infatti, riguarda non tanto il contenuto sessualmente esplicito in sé, quanto la persona potenzialmente vulnerabile a quel tipo di contenuto. È un tentativo istituzionale, ancora tutto da implementare e ancora tutto da scoprire che, tuttavia, potrà contare su un investimento da quasi due milioni di euro. LEGGI ANCHE > Cos’è Take it down, la nuova piattaforma (con il ...

