Ucraina:Foti (Fdi), centrodestra in Parlamento vota compatto (Di mercoledì 1 marzo 2023) "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che il Parlamento ha votato sull'Ucraina il centrodestra è stato compatto. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaiono votazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che ilhato sull'ilè stato. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaionozioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : UCRAINA: FOTI (FDI), CENTRODESTRA IN PARLAMENTO VOTA COMPATTO - - Giusepp12725577 : RT @vocedelpatriota: G20, Foti (FdI): incredibile che Cina e Russia neghino guerra contro Ucraina - Giusepp12725577 : RT @vocedelpatriota: Ucraina, Foti (FdI): centrodestra al fianco di un popolo che resiste e si batte per libertà - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Ucraina, Foti (FdI): centrodestra al fianco di un popolo che resiste e si batte per libertà - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: G20, Foti (FdI): incredibile che Cina e Russia neghino guerra contro Ucraina -

Ucraina:Foti (Fdi), centrodestra in Parlamento vota compatto "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che il Parlamento ha votato sull'Ucraina il centrodestra è stato compatto. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaiono ...Tommaso Foti, ... Schlein e l'Ucraina: in difesa di Kiev per un piano di pace Ue ... viste le sue radici pacifiste e movimentiste: "Sulla questione Ucraina Schlein deve essere subito chiara", dichiara il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti . In contrapposizione con la ... Governo, Foti: "Maggioranza ha dimostrato perfetta unità" Così Tommaso Foti , capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ai microfoni di Sky TG24. ' In Aula quando si vota il centrodestra è sempre stato compatto. Lo è stato sull'Ucraina dove le ... "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che il Parlamento ha votato sull'il centrodestra è stato compatto. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaiono ...Tommaso, ...... viste le sue radici pacifiste e movimentiste: "Sulla questioneSchlein deve essere subito chiara", dichiara il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso. In contrapposizione con la ...Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ai microfoni di Sky TG24. ' In Aula quando si vota il centrodestra è sempre stato compatto. Lo è stato sull'dove le ... Ucraina:Foti (Fdi), centrodestra in Parlamento vota compatto Euronews Italiano Ucraina:Foti (Fdi), centrodestra in Parlamento vota compatto "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che il Parlamento ha votato sull'Ucraina il centrodestra è stato compatto. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaiono votazioni di tip ... Schlein e l'Ucraina: in difesa di Kiev per un piano di pace Ue Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... "A di là delle dichiarazioni dei singoli, ogni volta che il Parlamento ha votato sull'Ucraina il centrodestra è stato compatto. Di contro, se si vanno a vedere le opposizioni appaiono votazioni di tip ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...