Ucraina ultime notizie Esplosioni in Crimea nella notte Allarme antiaereo a Kiev

Lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine ha fatto sapere che i russi continuano a evacuare la penisola di Crimea occupata. Un Allarme antiaereo ha suonato in diverse regioni dell'Ucraina. Il segnale di pericolo sta attualmente suonando nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kyiv, Poltava, Kharkiv, Poltava, Cherkasy e Kirovohrad. La difesa aerea Ucraina ha abbattuto 5 veicoli aerei senza pilota (Uav) russi sopra l'oblast di Poltava durante la notte. Il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze terrestri ucraine e del comando operativo orientale, ha ordinato di inviare più truppe a Bakhmut.

