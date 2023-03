Ucraina-Russia, Orsini: “Guerra finirà con concessioni a Putin” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Faccio una previsione con margine di errore pari a zero: la Guerra finirà con una grossa concessione territoriale alla Russia. A meno che non si finisca tutti quanti in un inferno nucleare. Non esiste una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via la Russia dall’Ucraina, apriamoci subito ad una trattativa”. Sono le parole di Alessandro Orsini, a Cartabianca, con una “previsione” sullo sviluppo della Guerra tra Ucraina e Russia ad un anno dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione decisa da Mosca. “Dal 24 febbraio” 2022 “dico che non ci sarà una soluzione militare alla Guerra in Ucraina. La Russia non riuscirà a conquistare tutto il paese e Kiev ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Faccio una previsione con margine di errore pari a zero: lacon una grossa concessione territoriale alla. A meno che non si finisca tutti quanti in un inferno nucleare. Non esiste una possibilità su un milione di miliardi che Kiev spazzi via ladall’, apriamoci subito ad una trattativa”. Sono le parole di Alessandro, a Cartabianca, con una “previsione” sullo sviluppo dellatraad un anno dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione decisa da Mosca. “Dal 24 febbraio” 2022 “dico che non ci sarà una soluzione militare allain. Lanon riuscirà a conquistare tutto il paese e Kiev ...

