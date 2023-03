Ucraina, Russia: “Impedito massiccio attacco con droni in Crimea” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia ha ”Impedito un massiccio attacco con droni in Crimea”. A sostenerlo il ministero della Difesa di Mosca, che in una nota rilanciata dalla Ria Novosti ha affermato che “sei velivoli d’attacco ucraini senza pilota sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Altri quattro sono stati disattivati ??dalla guerra elettronica”. Nelle ultime 24 ore, hanno riferito i militari di Mosca, la difesa aerea russa ha abbattuto 15 droni ucraini nelle regioni Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Media ucraini su Telegram hanno riferito di almeno due potenti esplosioni si sono registrate nella notte nella penisola di Crimea, a Yevpatoria e nel villaggio di Saki. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Laha ”unconin”. A sostenerlo il ministero della Difesa di Mosca, che in una nota rilanciata dalla Ria Novosti ha affermato che “sei velivoli d’ucraini senza pilota sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Altri quattro sono stati disattivati ??dalla guerra elettronica”. Nelle ultime 24 ore, hanno riferito i militari di Mosca, la difesa aerea russa ha abbattuto 15ucraini nelle regioni Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Media ucraini su Telegram hanno riferito di almeno due potenti esplosioni si sono registrate nella notte nella penisola di, a Yevpatoria e nel villaggio di Saki. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

