Ucraina: media, potenti esplosioni in Crimea nella notte (Di mercoledì 1 marzo 2023) Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - Almeno due potenti esplosioni si sono registrate nella notte nella penisola di Crimea, a Yevpatoria e nel villaggio di Saki. Lo riferiscono i media ucraini su Telegram.

