Ucraina | Kiev nega l' invio di droni | Non colpiamo la Russia | Duma al voto | fino a 15 anni di carcere per chi scredita i combattenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ucraina, allarme aereo in varie regioni: anche a Kiev #ucraina #russia #28febbraio - robertosaviano : Il 24 febbraio del 2022 #Putin invade l'Ucraina col pretesto di 'liberare' il Donbass, ma l’obiettivo è rovesciare… - AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - LiberataItalia : RT @RobertoAvventu2: ???? Il Ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Abbiamo informazioni che gli Stati Uniti hanno costruito due laboratori di… - jopratix : RT @VinzDeCarlo1: ???? Il Ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Abbiamo informazioni che gli Stati Uniti hanno costruito due laboratori di gu… -

01 mar 00:09 Allarme aereo in varie regioni dell', anche aL'allarme aereo è scattato in diverse regioni dell', anche a. Le sirene, scrive Unian, stanno suonando inoltre nelle ...Lo ha detto Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente, negando le accuse secondo cuiavrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con droni. 'L'sta conducendo una guerra difensiva per disoccupare tutti i suoi territori' ha detto il consigliere per il quale in ...Gli aiuti aPoi, riferendosi agli aiuti a, Thomas si chiede: 'Ci sono controlli su questo ... 'Ci sono forti argomenti in favore di un proseguimento degli aiuti all'per respingere ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Allarme aereo a Kiev e in altre regioni. Podolyak smentisce il coinvolgimento ... la Repubblica

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...La guerra in Ucraina giunge al 371esimo giorno. La Duma russa vota sulla stretta della censura: fino a 15 anni per chi scredita i combattenti. L'allarme aereo è scattato martedì sera in diverse zone d ...