Ucraina, droni su città russe. Tensione in Moldavia, blitz dei filorussi (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Una serie di attacchi con droni sferrati dall’Ucraina sul territorio della Russia: è la denuncia di Mosca. Mentre in Moldavia la polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che cercavano di fare irruzione nella sede del governo: diverse le persone arrestate. Russia Un’esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta in una raffineria della compagnia Rofsnet nella città di Tuapse, nella regione russa di Krasnodar secondo fonti locali, mentre sul canale Telegram dei siti Baza e Shot si sostiene che l’impianto sarebbe stato attaccato con droni carichi di esplosivo. E una fonte dei servizi di emergenza russi avrebbe confermato all’agenzia di stampa Ria Novosti che “un drone è stato rilevato” nei pressi del terminal. Un drone, probabilmente un UJ-22 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Una serie di attacchi consferrati dall’sul territorio della Russia: è la denuncia di Mosca. Mentre inla polizia si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che cercavano di fare irruzione nella sede del governo: diverse le persone arrestate. Russia Un’esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta in una raffineria della compagnia Rofsnet nelladi Tuapse, nella regione russa di Krasnodar secondo fonti locali, mentre sul canale Telegram dei siti Baza e Shot si sostiene che l’impianto sarebbe stato attaccato concarichi di esplosivo. E una fonte dei servizi di emergenza russi avrebbe confermato all’agenzia di stampa Ria Novosti che “un drone è stato rilevato” nei pressi del terminal. Un drone, probabilmente un UJ-22 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Droni sulle città russe. Alta tensione in Moldavia, manifestanti filo-Mosca scendono in piazza e provano… - SkyTG24 : Russia, attacchi con droni su diverse città. Velivolo precipita a 100 chilometri da Mosca - Open_gol : Alcuni ribelli del gruppo Bypol hanno colpito il velivolo A-50 Mainstay con sei droni carichi di esplosivo - celticgio : RT @MariaDellaMoni6: ???Guerra in Ucraina ??? Le forze armate Ucraine hanno da ieri droni in grado di colpire Mosca. Tali UAV, sebbene sian… - Adnkronos : Ucraina, droni su città russe. Tensione in Moldavia, blitz dei filorussi . #Adnkronos -