Ucraina, diretta – A Kiev abbattuto un drone russo. Wagner: “Sempre più spargimento di sangue” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella notte esplosioni in Crimea. Un “oggetto volante” è stato rilevato nei cieli sopra la capitale: è risuonato l’allarme. Il ministero della Difesa britannico: “I russi hanno iniziato a lanciare i droni Shahed dalla regione di Briansk”. Stoltenberg invita Zelensky al vertice Nato di Vilnius L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella notte esplosioni in Crimea. Un “oggetto volante” è stato rilevato nei cieli sopra la capitale: è risuonato l’allarme. Il ministero della Difesa britannico: “I russi hanno iniziato a lanciare i droni Shahed dalla regione di Briansk”. Stoltenberg invita Zelensky al vertice Nato di Vilnius L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Tensione in Moldavia: dopo gli scontri in piazza, il governo teme nuove azioni dei militanti filorussi - _Nico_Piro_ : “Non si assista senza reagire alla morte in diretta della libertà di informare e di essere informati”… - Angeloventura56 : RT @lautarismo1981: Amurri: 'Putin è caduto nella trappola della Nato di attaccare l'Ucraina'. Il limite delle democrazie e di concedere la… - nicola88054958 : RT @lautarismo1981: Amurri: 'Putin è caduto nella trappola della Nato di attaccare l'Ucraina'. Il limite delle democrazie e di concedere la… - Heisenberg19741 : RT @lautarismo1981: Amurri: 'Putin è caduto nella trappola della Nato di attaccare l'Ucraina'. Il limite delle democrazie e di concedere la… -