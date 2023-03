Ucraina, dalla vicinanza a importanti snodi ferroviari al valore simbolico: ecco perché Mosca e Kiev vogliono Bakhmut (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal punto di vista strategico, esiste una perfetta continuità tra la conquista russa di Severodonetsk (e poco dopo di Lysichansk) e la rottura dell’assedio di Kharkiv e la liberazione di Izium, Lyman e Kherson, operate dagli ucraini: dal febbraio 2022 il generale Zaluzhny e il suo Stato Maggiore hanno semplicemente ripetuto lo stesso modello di difesa e contrattacco, a Hostomel e Chernihiv prima, a Severodonetsk poi, evitando di tenere “a tutti i costi” territori indifendibili ma anche guardandosi bene dal cedere a buon mercato posizioni molto ben difendibili. Questo è il caso di Bakhmut. La domanda che chiunque si pone di fronte alla battaglia che tiene impegnati i mercenari di Wagner, esercito russo e separatisti del Donbass contro le forze armate ucraine da esattamente sette mesi è “perché?”. La questione non è da poco: è il singolo scontro più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal punto di vista strategico, esiste una perfetta continuità tra la conquista russa di Severodonetsk (e poco dopo di Lysichansk) e la rottura dell’assedio di Kharkiv e la liberazione di Izium, Lyman e Kherson, operate dagli ucraini: dal febbraio 2022 il generale Zaluzhny e il suo Stato Maggiore hanno semplicemente ripetuto lo stesso modello di difesa e contrattacco, a Hostomel e Chernihiv prima, a Severodonetsk poi, evitando di tenere “a tutti i costi” territori indifendibili ma anche guardandosi bene dal cedere a buon mercato posizioni molto ben difendibili. Questo è il caso di. La domanda che chiunque si pone di fronte alla battaglia che tiene impegnati i mercenari di Wagner, esercito russo e separatisti del Donbass contro le forze armate ucraine da esattamente sette mesi è “?”. La questione non è da poco: è il singolo scontro più ...

