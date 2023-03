Ucraina, cosa nasconde l’attacco coi droni in Russia. Arriva la risposta di Kiev (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel corso del conflitto tra Russia e Ucraina, Vladimir Putin ha sempre tracciato due “linee rosse”, che se superate andrebbero a delineare una responsabilità diretta dell’Occidente nel conflitto: l’offensiva Ucraina in Crimea e l’attacco diretto al territorio russo. Il tutto condensato dall’utilizzo, da parte dell’esercito di Kiev, delle armi fornite dall’alleanza atlantica. Se, nei primi mesi di guerra, le fazioni politiche più incerte all’invio dei mezzi militari sottolineavano la differenza tra armi offensive ed armi difensive, pare che questo paradigma sia totalmente saltato dopo gli attacchi di droni ucraini in Russia, nella notte tra il 27 ed il 28 febbraio. Come riportato dai vertici del Cremlino, infatti, “il regime di Kiev ha tentato di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nel corso del conflitto tra, Vladimir Putin ha sempre tracciato due “linee rosse”, che se superate andrebbero a delineare una responsabilità diretta dell’Occidente nel conflitto: l’offensivain Crimea ediretto al territorio russo. Il tutto condensato dall’utilizzo, da parte dell’esercito di, delle armi fornite dall’alleanza atlantica. Se, nei primi mesi di guerra, le fazioni politiche più incerte all’invio dei mezzi militari sottolineavano la differenza tra armi offensive ed armi difensive, pare che questo paradigma sia totalmente saltato dopo gli attacchi diucraini in, nella notte tra il 27 ed il 28 febbraio. Come riportato dai vertici del Cremlino, infatti, “il regime diha tentato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Peskov: 'La Russia non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una di… - fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - SteSkets : @rusembitaly Chissà cosa sarebbe successo se il preside avesse detto che Putin è un pazzo e che la guerra con l’ucr… - PagellaPolitica : Elly Schlein è favorevole o contraria all’invio di armi all’Ucraina? Abbiamo analizzato che cosa ha detto in passat… -