Ucraina | 007 Gb | meno attacchi droni kamikaze | Russia ha esaurito stock

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il minor numero diconinda parte dellaindica un apparente “esaurimento” dei suoi arsenali, un fatto che spingerà probabilmente Mosca a cercare di rifornirsene. A scriverlo è nel suo rapporto quotidiano l’intelligence britannica, secondo cui lastarebbe inoltre cercando di utilizzare “un asse diverso” per eseguire questo tipo di, a partire da punti più vicini alla capitale, Kiev. “Il 27 febbraio – si legge – il ministero della Difesa ucraino ha confermato di aver abbattuto 11 Uav Owa Shahed sui 14 lanciati durante la notte. Serhii Popko, a capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha riferito che nove di questi sono stati abbattuti nei pressi dello spazio aereo della capitale. Altri tre sono ...

(Adnkronos) - Il minor numero di attacchi con droni in Ucraina da parte della Russia indica un apparente "esaurimento" dei suoi arsenali, un fatto che spingerà probabilmente Mosca a cercare di riforni ...