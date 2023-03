Tv | omaggio a Lucio Dalla su Rai Storia | a “Italiani” la vita e la carriera di un grande artista

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Uno dei più grandi musicisti e cantautori del nostro Paese, e non solo: nell’anniversario della morte e a 80 anninascita, “” – in onda mercoledì 1° marzo alle 22.10 su Rai– rendeallae ladi, unstraordinario, del quale amici, musicisti e critici musicali tratteggiano un ritratto pieno di affetto e di ricordi indelebili. Nato a Bologna il 4 marzo 1943, a 15 anniè un clarinettista autodidatta ma molto promettente sulla scena del jazz bolognese. Nel 1964, grazie a Gino Paoli, debutta nel mondo della canzone, e nel 1970 arriva il primo successo con la canzone “Occhi di ragazza” scritta per la voce di Gianni Morandi. Da quella ...

Omaggio a Lucio Dalla a ottant'anni dalla nascita: sabato il concerto ... Cronache Fermane

Il 1° marzo 2012 l'artista viene trovato senza vita in una camera d'albero a Montreux, in Svizzera, dove si era esibito la sera prima. Le memorie di amici e parenti, il rito funebre nella basilica di ...La serata ‘Tutta la vita’ in programma il 4 marzo al Manzoni. E il 5 si aprono le porte di Fonoprint per visite e ascolti immersivi .