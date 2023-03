Tutte le ex fidanzate di Piero Barone e perché è finita con Valentina Allegri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Piero Barone, cantante de Il Volo, dopo aver messo fine alla relazione con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juve, il simpatico cantante lirico ha avuto un nuovo flirt. È il settimanale Chi a spifferare che da qualche mese il ragazzo si incontra in gran segreto con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene. Dopo aver detto addio a Valentina Allegri, con la quale la relazione era già arrivata alle presentazioni in famiglia, Piero Barone ha avuto un flirt con Veronica Ruggeri, agguerrita inviata de Le Iene ed ex compagna del collega Stefano Corti. Tutte le ex fidanzate di Piero Barone Ad oggi, dunque, dopo la fine della lunga relazione con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023), cantante de Il Volo, dopo aver messo fine alla relazione con, figlia dell’ex allenatore della Juve, il simpatico cantante lirico ha avuto un nuovo flirt. È il settimanale Chi a spifferare che da qualche mese il ragazzo si incontra in gran segreto con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene. Dopo aver detto addio a, con la quale la relazione era già arrivata alle presentazioni in famiglia,ha avuto un flirt con Veronica Ruggeri, agguerrita inviata de Le Iene ed ex compagna del collega Stefano Corti.le exdiAd oggi, dunque, dopo la fine della lunga relazione con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wildfIowerluke : Raga mi confermate che essere state fidanzate con un malessere è una fase che abbiamo vissuto tutte? - aurelia_franci : RT @Antonel80003869: Ma come mai Baru con tutte le fidanzate che ha a Milano subito dopo la MFW è fuggito in Maremma tra i suoi amici??#jeru… - Giovann45796763 : Ha RAGIONE EDO DAVIDE HA NOMINATO EDO PERCHÉ LE PIACE ANTONELLA DAVIDE DAVA RAGIONE A EDO PER ANTONELLA POI LO NOM… - victoriabcalo : @Antonel80003869 Perché, non ha tutte ste fidanzate!!! - Antonel80003869 : Ma come mai Baru con tutte le fidanzate che ha a Milano subito dopo la MFW è fuggito in Maremma tra i suoi amici??… -