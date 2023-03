Tutte e tre le istituzioni Ue bandiscono TikTok. E l’Italia? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna, anche il Parlamento europeo ha deciso di vietare, dal prossimo 20 marzo, l’utilizzo dell’app cinese TikTok sugli smartphone e sui tablet di deputati e staff per problemi di sicurezza informatica e dei rischi legati alla raccolta di dati da parte di “terze parti” – cioè la Cina, il cui governo ha sempre negato intenzioni simili. Il Parlamento europeo ha anche invitato i deputati e lo staff a rimuovere TikTok dai loro dispositivi personali. TikTok ha criticato i divieti, definiti “un passo autolesionista” alla luce del fatto che 125 milioni di cittadini dell’Unione europea utilizzano l’app, “soprattutto nella nostra lotta comune contro la disinformazione e quando questa azione viene intrapresa sulla base di paure piuttosto che di fatti”. Anche ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna, anche il Parlamento europeo ha deciso di vietare, dal prossimo 20 marzo, l’utilizzo dell’app cinesesugli smartphone e sui tablet di deputati e staff per problemi di sicurezza informatica e dei rischi legati alla raccolta di dati da parte di “terze parti” – cioè la Cina, il cui governo ha sempre negato intenzioni simili. Il Parlamento europeo ha anche invitato i deputati e lo staff a rimuoveredai loro dispositivi personali.ha criticato i divieti, definiti “un passo autolesionista” alla luce del fatto che 125 milioni di cittadini dell’Unione europea utilizzano l’app, “soprattutto nella nostra lotta comune contro la disinformazione e quando questa azione viene intrapresa sulla base di paure piuttosto che di fatti”. Anche ...

