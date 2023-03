Tumori, crescono le diagnosi genetiche. Nuove cure arrivano a Roma: al Gemelli ricerca per la Sma (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cresce tra i Romani l'attenzione sulle malattie rare . Ed è a due (se non a tre cifre), l'aumento negli ospedali della Capitale di quelli che o hanno deciso di farsi analisi genetiche o sono stati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cresce tra ini l'attenzione sulle malattie rare . Ed è a due (se non a tre cifre), l'aumento negli ospedali della Capitale di quelli che o hanno deciso di farsi analisio sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Tumori, crescono le diagnosi genetiche. Nuove cure arrivano a Roma - SLN_Magazine : Tumori, crescono i bisogni di cura. La Regione Liguria verso un nuovo modello di rete oncologica come risposta di o… - infoitinterno : Crescono interventi per tumori ginecologici in Puglia. 'Migliori performance al Sud' - infoitinterno : Tumori: 1 intervento su 4 eseguito in strutture sotto soglia, ma le migliori crescono del 3,5% - Karmamietitore : @pellegrino_fra @BrognanoG Ancora? A certe cazzate può credere un ignorante, non di certo chi ha studiato. I tumori crescono lentamente. -