Tsadjout | il milanista mancato che ha messo le ali alla Cremonese

L'abbraccio di mamma Nathalie è stato il regalo più bello per Frank a fine partita.sta vivendo il momento più felice della sua vita calcistica, 2 gol in una settimana: prima la bella rete al Torino, martedì lo spettacolare tiro al volo contro la Roma che ha procurato la ...

Frank Tsadjout: dagli esordi con il Milan alla prima vittoria della ... Goal.com

Due reti in una settimana, compreso quello alla Roma che ha dato il primo successo ai grigiorossi. Figlio di camerunesi laureatisi in farmacia, è cresciuto nelle giovanili rossonere, dove sogna un gio ...