Truffe assicurative al Vomero | coinvolti medici e avvocati | 3 arresti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Duro colpo ad un’associazione dedita a, furti e rapine a Napoli.anchee periti. In manette tre persone: due in carcere e un terzo aglidomiciliari. Le misure cautelari sono state eseguite, questa mattina, dai Carabinieri della Compagnia Napoli, su richiesta della locale Procura.alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : #incidenti simulati e #truffe assicurative, 3 arresti a Napoli: coinvolti anche medici, avvocati e periti - ilGazzettinoves : #Napoli, truffe assicurative: sgominata associazione. Coinvolti medici, avvocati e periti (VIDEO) - @_Carabinieri_… - ottopagine : Truffe assicurative, furti e rapine: maxi operazione a Napoli, 3 arresti #Napoli - TUintermediari : Truffe assicurative: due siti con denominazione 'Genovesi' segnalati dall'Ivass perché irregolari - Antonio13869142 : @SimoneSmosi @sosolosenza È un problema che è stato esposto alle autorità competenti in Parlamento, quelle delle RC… -

Simulati incidenti, coinvolti anche medici, avvocati e periti. Duro colpo ad un'associazione per delinquere dedita a, furti e rapine. Carabinieri arrestano 3 persone Per delega del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Napoli, si comunica quanto segue: Nelle prime ore del ...Ecco cosa si rischia e come tutelarsi dalleper falso incidente. È importante dire che se ci si ritrova coinvolti in un incidente mai avvenuto bisogna fare la comunicazione il ...... auto si schianta contro un tir sulla provinciale Palese - Bitonto Cronaca Bari, targhe di auto incidentate su mezzi funzionanti e false denunce di furti o incendi: 3 arresti per...

Truffe assicurative, furti e rapine: maxi operazione al Vomero ilmattino.it

I carabinieri della compagnia Vomero stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura partenopea a carico di tre ...I carabinieri hanno arrestato a Napoli 3 persone, accusate di fare parte di una banda che rubava e rapinava le automobili e commetteva truffe assicurative ...