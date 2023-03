Truffe alle assicurazioni, tre arresti: coinvolti anche medici, avvocati e periti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMettevano a segno Truffe alle assicurazioni e della banda facevano parte anche medici, avvocati e periti: è quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Vomero di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla Procura, hanno arrestato tre persone ritenute gli ideatori e organizzatori non solo delle Truffe ma anche di una serie di furti e rapine di autovetture, anche ai danni di persone ricoverate in ospedale, fingendosi parcheggiatori abusivi, finalizzate a smontarne e rivenderne i componenti. E proprio dalle denunce di furto presentate da alcuni pazienti e parenti di pazienti degli ospedali II Policlinico e del Santobono sono partite le indagini dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMettevano a segnoe della banda facevano parte: è quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia Vomero di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla Procura, hanno arrestato tre persone ritenute gli ideatori e organizzatori non solo dellemadi una serie di furti e rapine di autovetture,ai danni di persone ricoverate in ospedale, fingendosi parcheggiatori abusivi, finalizzate a smontarne e rivenderne i componenti. E proprio ddenunce di furto presentate da alcuni pazienti e parenti di pazienti degli ospedali II Policlinico e del Santobono sono partite le indagini dei ...

