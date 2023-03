Truffa online, Carabinieri denunciano 2 persone a Nusco. (Di mercoledì 1 marzo 2023) I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato in stato di libertà una coppia della provincia di Napoli per "frode informatica in concorso". Ricevuta la denuncia da parte della vittima, ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Idella Stazione dihanno denunciato in stato di libertà una coppia della provincia di Napoli per "frode informatica in concorso". Ricevuta la denuncia da parte della vittima, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicoraguseo : RT @Slvlombardo: Agenzia delle Entrate, attenti alla nuova campagna truffa via posta elettronica... @liviovarriale @fabriziocolista @Tigerm… - liviovarriale : RT @Slvlombardo: Agenzia delle Entrate, attenti alla nuova campagna truffa via posta elettronica... @liviovarriale @fabriziocolista @Tigerm… - Slvlombardo : Agenzia delle Entrate, attenti alla nuova campagna truffa via posta elettronica... @liviovarriale @fabriziocolista… - Slvlombardo : RT @matricedigitale: Agenzia delle Entrate, attenti alla nuova campagna truffa via posta elettronica di @Slvlombardo #Truffe online #cyberc… - Yves_Florence : copia fronte retro della mia Carta di identità. Truffa scoperta : usano questi stratagemmi per iscriversi coi vostr… -