Trovati in possesso di droga, segnalate 5 persone (Di mercoledì 1 marzo 2023) come assuntori di stupefacenti. Erano in possesso di cocaina, eroina e hashish Trovati in possesso di droga, 5 persone finite nei guai. Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Montella negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio. L'attività ha portato alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 5 persone, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish).

