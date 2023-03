Trofeo Laigueglia 2023 | ordine di arrivo | capolavoro di Peters sulle strade liguri

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Con una straordinaria azione solitaria sotto la pioggia battente caduta in queste ore ina, Nanssi aggiudica l’edizionedel. Il corridore della AG2R trova l’allungo decisivo intorno ai 25 chilometri dall’e non si volta più indietro, aumentando sempre più il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori e sfruttando anche la presenza al suo interno di due suoi compagni di squadra come Vendrame e Cosnefroy. Ed è doppietta il team francese, dato che la volata del gruppetto è vinta proprio dal nostro Andrea Vendrame davanti all’altro azzurro Alessandro Covi dell’UAE Team Emirates, che replica il terzo posto dell’anno scorso. Una gara resa ancora più difficile dalle condizioni metereologiche, con tanto vento e pioggia...

