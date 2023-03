Trofeo Laigueglia 2023 | assolo vincente di Nans Peters sotto la pioggia Vendrame e Covi sul podio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È andato oggi in scena il, corsa che, giunta alla sua 60a edizione, ha svolto come da tradizione il ruolo di apertura del calendario del ciclismo su strada in territorio italiano. Al termine di una corsa resa caotica e selettiva dallabattente, la vittoria è andata a, portacolori dell’AG2R Citroën Team. Il lungo tratto di avvicinamento al circuito finale è stato caratterizzato da una fuga di nove corridori che ha preso un vantaggio massimo di circa 3’30”. La corsa è entrata nel vivo sulla salita di Testico dove, come spesso accaduto nelle scorse edizioni, il gruppo ha alzato il ritmo fino a riportarsi sui battistrada. Dopo il ricongiungimento a regnare in corsa è stato il caos: prima l’attacco di Benoit Cosnefroy, poi la caduta di Alessandro ...

Alle 11.00 è infatti partito il tradizionale appuntamento che apre la stagione ufficiale del ciclismo in Italia

Si parte col calendario delle gare in Italia, il primo appuntamento che precede la classicissima Strade Bianche oggi (mercoledì 1 marzo), al via la sessantesima edizione del Trofeo Laigueglia