Tribunale Ecclesiastico, Cardinale Zuppi a Pescara per inaugurazione anno giudiziario (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pescara - Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, sarà a Pescara venerdì prossimo 3 marzo per inaugurare l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne. Alle 17 Zuppi interverrà all'"Auditorium Giovanni Paolo II" sul tema "Amore-Coniugalità. Il matrimonio cristiano nell'attuale contesto" perché "questo appuntamento annuale, aperto a tutti, non sia solo un momento celebrativo - dichiara in una nota monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne - ma una vera e propria occasione di riflessione e confronto sul valore del Sacramento matrimoniale e sul cammino di fede che sempre si incarna ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023)- IlMatteo Maria, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, sarà avenerdì prossimo 3 marzo per inaugurare l'deldell'Arcidiocesi di-Penne. Alle 17interverrà all'"Auditorium Giovanni Paolo II" sul tema "Amore-Coniugalità. Il matrimonio cristiano nell'attuale contesto" perché "questo appuntamento annuale, aperto a tutti, non sia solo un momento celebrativo - dichiara in una nota monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di-Penne - ma una vera e propria occasione di riflessione e confronto sul valore del Sacramento matrimoniale e sul cammino di fede che sempre si incarna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO Tribunale Ecclesiastico, Cardinale Zuppi a Pescara per inaugurazione anno giudiziario - mbbelluco : RT @difesapopolo: Tribunale ecclesiastico Triveneto. Domande di nullità matrimoniale calate tra 2021 e 2022. Soprattutto per i pochi matrim… - difesapopolo : Tribunale ecclesiastico Triveneto. Domande di nullità matrimoniale calate tra 2021 e 2022. Soprattutto per i pochi… - laVoceAL : Nuove nomine per il Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Alessandria #laVoce - FedericaSure : @teoxandra @PaoloPichierri @Luber_80 @Ainely88 @ercivettone1 Ma boh ? Che cani ti piacciono, Paolo ? A me molte alt… -