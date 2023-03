Treni | scontro frontale fra due convogli in Grecia Vagoni in fiamme Almeno 36 morti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - DomaniGiornale : ?? Si aggrava il bilancio delle vittime dello scontro tra due treni in #Grecia ?? - cagliarilivemag : Scontro fra treni in Grecia, almeno 36 vittime e 85 feriti -

Non e' ancora chiaro il motivo delloavvenuto tra il treno passeggeri e il treno merci. Ma media greci sottolineano come il sistema di controllo deisia ancora manuale, con il traffico ...Grecia,fra: decine di vittime Un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un merci nei pressi della città di Larissa. 'A bordo molti ...Sale a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario di questa notte. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Si teme tuttavia che ...

Grecia: scontro tra due treni, sale a 38 il bilancio delle vittime - Europa Agenzia ANSA

I semafori non funzionanti, il probabile errore umano (perché il controllo dei treni è ancora manuale). Sono le prime ipotesi rilanciate dai media greci dopo il terribile scontro ...